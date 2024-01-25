Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Dört kişilik bir ailenin açlık sırını Ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi ve 1 Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti daha yılın ilk ayında geride bıraktı. Aynı ailenin yoksulluk sınırı da 48 bin 459 liraya kadar çıktı.

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Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen geçim derdi her geçen gün daha da büyürken özel sektöründen, memura, emekliye kadar toplumun tüm kesimlerinde ay sonunu getirmek bir kabus haline dönüşmüşken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 2024 yılının ilk açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada açlık sınırı net 17.002 TL olarak açıklanan asgari ücreti ilk ayda geçti.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ocak ayında 959 lira daha artarak 2024 yılına 17 bin 442 lira olarak başladı. Açlık sınırı bu haliyle, 1 Ocak’tan geçerli olarak belirlenen 17 bin 2 liralık asgari ücreti daha yılın ilk ayında geçti.

Yoksulluk sınırı da ocak’ta bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Son bir yılda açlık sınırı 7 bin 646 lira, yoksulluk sınırı da 21 bin 501 lira arttı.

2024 yılının ilk açlık ve yoksulluk verileri

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2024 sonuçlarını açıkladı.

Açlık sınırı Ocak’ta bir önceki aya göre 959 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 699 liralık artışta 31 bin 53 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 658 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise sınırı 7 bin 646 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 liralık artış kaydetti.

2024 Ocak açlık sınırı

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar Ocak’ta bir önceki aya göre 122 lira, yıllık olarak ise 2 bin 278 lira artarak 4 bin 659 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 12 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 134 liralık artışla 368 liraya yükseldi.

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (AÇLIK SINIRI-TL) 2023 2024 Değişim (TL) Ocak Aralık Ocak Aylık Yıllık Et- Yumurta 2.381 4.537 4.659 122 2.278 K. Bakliyat 234 356 368 12 134 Süt-Yoğurt-Peynir 2.672 3.725 3.666 -59 994 Taze Meyve 680 1.499 2.018 519 1.338 Taze Sebze 1.267 2.281 2.489 208 1.222 Ekmek-Un-Makarna 937 1.409 1.523 114 586 Pirinç- Bulgur 445 673 715 42 270 Sıvı Yağ 265 458 485 27 220 Şeker-Bal-Reçel 692 1.072 1.074 2 382 Zeytin 224 473 444 -29 220 AÇLIK SINIRI 9.796 16.483 17.442 959 7.646

Bir önceki aya göre 59 lira azalarak 3 bin 666 liraya gerileyen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yılda ise 994 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para Ocak’ta 519 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 388 lira artarak 2 bin 108 lira oldu. Sebze harcaması ise önceki aya göre 208 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 222 lira artarak 2 bin 489 liraya kadar yükseldi.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama Ocak’ta 114 lira artarak bin 523 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 42 lira artarak 715 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 27 lira artarak 485 lira oldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama Ocak’ta önceki aya göre 2 lira artarak bin 74 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 29 lira azalarak 444 liraya çıktı.

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Ocak ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 93 lira, yetişkin kadın için 3 bin 998 lira, çocuk için 2 bin 903 lira ve genç için de 5 bin 449 lira oldu.

Yoksulluk sınırı... Gıda dışı harcamalar

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Ocak’ta 31 bin 53 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2023 2024 Değişim (TL) Ocak Aralık Ocak Aylık Yıllık AÇLIK SINIRI 9.796 16.483 17.442 959 7.646 -Yetişkin Erkek 2.860 4.813 5.093 280 2.233 -Yetişkin Kadın 2.245 3.778 3.998 220 1.753 -Çocuk 1.630 2.743 2.903 160 1.273 -Genç 3.060 5.149 5.449 300 2.389 GIDA DIŞI HARAMALAR 17.198 30.354 31.053 699 13.855 YOKSULLUK SINIRI 26.994 46.837 48.495 1.658 21.501

Ocak’ta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 581 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 6 bin 901 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 4 bin 95 lira, sağlık harcamaları bin 316 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 9 bin 425 liraya indi. Haberleşme harcamaları bin 96 liraya, eğlence ve kültür harcamaları bin 11 liraya, eğitim harcamaları 687 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 181 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 762 liraya çıktı.

2024 Ocak yoksulluk sınırı

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Ocak’ta bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 21 bin 501 lira olarak gerçekleşti.