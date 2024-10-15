  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev bankanın satışında anlaşma sağlandı

Odeabank'ın satışında anlaşma sağlandı

Odeabank'ın satışında anlaşma sağlandı
Güncelleme:

Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Abu Dhabi merkezli yatırım zinciri Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Türkiye’nin önde gelen mevduat bankalarından Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini satın almak için harekete geçti. ADQ, Beyrut merkezli Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaşmaya vardı ve Odeabank’ın sermayesindeki hisselerin devri konusunda uzlaşı sağlandı.

ADQ’dan yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların, sahip oldukları payları ADQ'ya devretme konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

2012'DE FAALİYETE BAŞLADI

2012 yılında faaliyete geçen Odeabank, Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki olarak kurulmuştu. Odeabank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayıyla 533 milyon 520 bin TL sermaye ile Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı.

Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Etiketler Odeabank türkiye Abu Dhabi ADQ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay ''Rehin tutuluyorum, Türkiye'ye gelmem engelleniyor'' ''Rehin tutuluyorum, Türkiye'ye gelmem engelleniyor'' Down sendromlu genç kız, bebeği camdan attı Down sendromlu genç kız, bebeği camdan attı Meğer sadece organik sebze üretmiyormuş! Gözaltına alındı Meğer sadece organik sebze üretmiyormuş! Gözaltına alındı Esra Erol'un canlı yayınında skandal: ''Patronu 14 yaşındaki kızımı hamile bıraktı'' Esra Erol'un canlı yayınında skandal: ''Patronu 14 yaşındaki kızımı hamile bıraktı'' Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi
Günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti AK Partili başkan genç kadını hastanelik etti AK Partili başkan genç kadını hastanelik etti Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı Bahçeli, TBMM'den Öcalan'a seslendi: ''Çıksın ilan etsin'' Bahçeli, TBMM'den Öcalan'a seslendi: ''Çıksın ilan etsin'' Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı