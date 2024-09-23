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Önce altın şimdi de Bitcoin... Kripto parada yeni rekor

Önce altın şimdi de Bitcoin... Kripto parada yeni rekor
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ABD Merkez Bankası FED'in geçen haftaki faiz kararının rüzgarını arkasına alan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, rekor dalgasına kripto para piyasaları da kapıldı. Bitcoin yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin, Fed'in geçen haftaki faiz indiriminin ardından kazanımlarını sürdürerek bir ayın zirve seviyesine yükseldi.

Lider kripto varlık yüzde 0,8 artışla 63 bin 800 dolara yükseldi ve bir ayın zirve seviyesine yakın seyretti. Ethereum ise yüzde 2,8 artışla 2 bin 650 dolardan işlem gördü. 

Piyasalarda Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puan büyüklüğündeki faiz indiriminin etkisi devam etti. Vadeli işlemler, merkez bankasının Kasım ayında bir kez daha büyük bir faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 50 olarak fiyatlıyor

ABD'de cuma günü açıklanacak olan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin faiz indirimlerine devam edilmesine yeşil ışık yakabileceği düşünülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, New York City’de yüksek profilli bir bağış toplama etkinliğinde kriptoya desteğini sundu. Harris, başkanlığı kazanması halinde kripto para endüstrisinin genişlemesi için savunuculuk yapma sözü verdi ve bu, kampanya yolunda sektör için yaptığı ilk kamuoyu desteği oldu.

Trump'ın ateşli kripto desteğinin yanında Harris'in de kriptolara yeşil ışık yakması, kripto piyasasındaki heyecanı artırdı ve yükselişi destekledi. 

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