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Oreo'da salmonella şüphesi! Şirketten açıklama geldi

Oreo'da salmonella şüphesi! Şirketten açıklama geldi

Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi Mondelez şirketinin, ürünlerinde salmonella bakterisi olma ihtimali üzerine 3 üretim tesisini kapattığı iddia edildi. Şirketin Türkiye'deki merkezinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kinder üreticisi Ferrero'nun ardından, Mondelez şirketinin adı da salmonella bakterisiyle anıldı. Fransız Le Figaro gazetesinde yer alan haberinde, şirketin bakteri ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattığı iddia edildi. Türkiye'de de satışı bulunan Oreo bisküvilerinin üreticisi olan şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

"AKSİYONLAR İVEDİLİKLE ALINDI"
Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi Mondelez'in Türkiye'deki merkezinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mondelez International olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Bugün, Oreo markamız ile ilgili çeşitli basın kuruluşlarında sirküle edilen haber, Haziran 2022 tarihinde Avrupa'da yayınlanmış ve şirketimiz konuyla ilgili aksiyonları ivedilikle almıştır.

"ÜRETİM TESİSLERİNDE DETAYLI KONTROL GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Haziran ayında tedarikçimizden Salmonella kontaminasyonu hakkında gelen bir uyarının ardından, önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelez'in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirilmiş ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye'ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir.

"PİYASADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ GÜVENLİ"
Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelez ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz."

Etiketler oreo salmonella
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