Osmangazi'de 3 yılda verilen taahhütün %51'i gerçekleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılan Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin CİMER başvurusuna gelen yanıtı kamuoyu ile paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıta göre, geçiş garantisi günlük 40 bin araç olan Osmangazi Köprüsü’nden Temmuz 2016 ve Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 3 yıllık dönemde yalnızca 22 milyon araç geçti. Yılda 14 milyon 600 bin araç garantisi olan Osmangazi’de 3 yıl için garanti edilen araç sayısının 43 milyon 800 bin olduğunu belirten Adıgüzel, “Açılışından bu yana geçen 3 yıllık dönemde, Osmangazi Köprüsü’nden garanti edilen araç sayısının yalnızca yüzde 51’i geçti” dedi.

Tele1'den Nahit Duru'nun haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in başvurusuna gelen yanıtta, “Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyol Yap-İşlet Devret Projesinde; Osmangazi Köprüsünün içerisinde bulunduğu 1. kesimin trafik garantisi 40.000 otomobil eşdeğer/gün’dür. 2016 Temmuz’dan 2019 Haziran’a kadar toplam 22.306.468 otomobil eşdeğer araç geçmiştir” denildi.

Buna göre, yıllık araç garantisi 14 milyon 600 bin olan Osmangazi Köprüsü’nde 3 yılda geçmesi gereken araç 43 milyon 800 bin iken, geçen araç sayısı garanti edilen araç sayısının altında kaldı.

“Garanti Edilenin Yüzde 51’i Geçti”

Yanıtta yer alan verilere göre garanti edilenin yüzde 51’inin geçtiğini ifade eden Adıgüzel, “Osmangazi Köprüsü 1. Kesiminde günlük araç garantisi 40 bin. Ancak Temmuz 2016-Haziran 2019’u kapsayan toplam 1095 günde köprüden yalnızca 22 milyon 306 bin 468 araç geçmiş. Günlük ortalama 20 bin 371 aracın geçtiğini hesaplarsak, garanti edilenin yalnızca yüzde 51’inin geçebildiğini görüyoruz” dedi.