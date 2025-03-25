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Özer'in boykot çağrısı sonrasında Espressolab'ten ilk açıklama

Özer'in boykot çağrısı sonrasında Espressolab'ten ilk açıklama
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CHP lideri Özel'in açık açık isim vererek boykot çağrısı yaptığı Espressolab'ten resmi açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı markalar arasında yer alan Espressolab isimli kahve zincirinden açıklama geldi.

Özer "Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin... Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız.' demişti.

Özel'in bu çağrısının ardından Espressolab'ten bir kamuoyu açıklaması geldi.

İşte Espressolab'ten yapılan açıklama:

Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!  

Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.  

Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır.  

Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır.  

360 mağazamızdan yüzde 93’ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.  

Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!  

İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır.  

Etiketler Espressolab boykot CHP özgür özel
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