Pasaport ücretlerine dev zam yolda

Pasaport ücretlerine uygulanacak zam oranlarını belirleyen ‘yeniden değerleme oranı’ bu yılda yüzde 123 ile rekor kırınca pasaport ücretlerine de rekor seviyede zam ufukta görüldü.

2023'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçtiğimiz yıl yüzde 36 olan 'yeniden değerleme oranı' bu sene yüzde 123 ile rekor kırdı. Her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirlenen yeniden değerleme oranını düşürme ya da artırma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisinde.

6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 olabilecek. Aradaki fark ise 380,35 olacak.

1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 olabilecek. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek.

2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 olabilecek. Aradaki fark ise 907,72 olacak.

3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 olabilecek. Aradaki fark ise 1.289,54 olacak.

4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 olabilecek. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.