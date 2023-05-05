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Sasa'dan 2.5 milyar TL net kâr

Sasa'dan 2.5 milyar TL net kâr
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2023 ilk çeyrekte Sasa Polyester'in gelirleri geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 14.4 artarak 8.1 milyar lira, net kârı ise yüzde 7 yükselerek 2.5 milyar lira oldu.

Sasa Polyester yılın ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, şirketin gelirleri Ocak-Mart aralığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 artarak 8 milyar 129 milyon liraya yükseldi.

Sasa'nın net kârı ise ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 7'lik yükselişle 2 milyar 496 milyon liraya ulaştı.

2023 ilk çeyrekte Sasa Polyester'in gelirleri geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 14.4 artarak 8.1 milyar lira, net kârı ise yüzde 7 yükselerek 2.5 milyar lira oldu.

Etiketler Sasa Polyester sasa kâr sasa hissesi borsa
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