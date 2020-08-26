SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza

SASA, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

935 Milyon USD yatırım tutarlı ve 1.5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 sonunda devreye girecek. Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon USD ‘lik cari açık kapatılmış olacak.

SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA nın Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını söyledi. Bu gelişme aynı zamanda, Yumurtalık’ta yapılacak petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.

STRATEJİK YATIRIM

PTA, Polyester üretiminde ana hammade olarak %85 oranında kullanılıyor. PTA nın yurt içinde SASA tarafından üretilmesi polyester üretiminde hayatın bir çok alanına dokunan stratejik petrokimya yatırımlarının da dinamosu özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin 2019 yılı PTA ithalatı 629 bin ton olarak gerçekleşmişti. 2020 yılı ilk 6 ayda ise toplam ithalat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, 2020 yılı sonu itibari ile toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Türkiye’deki bu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi yatırımı ile Türkiye nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak.

DÜNYA DEVİ

SASA’nın ortak anlaşma imzaladığı yıllık 110 milyar dolar cirolu ABD merkezli Koch Industries’e bağlı Invista şirketi, PTA teknolojisinde 2000-2020 arasında %64 ile dünya pazar lideri konumunda bir dev isim olarak biliniyor.

Öte yandan, SASA nın Polyester üretiminde Çin ve Hindistan dışında en büyük üretici olma hedefinin ilk aşaması olan 1.4 milyon ton üretim kapasitesine erişme hedefi de 1 ay içinde Polyester Chips üretim tesisinin devreye alınması ile tamamlanacak.

Yerli ve milli politikalar temelinde hareket eden şirket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon USD tutarındaki yatırımları ile 2600 ek istihdam yaratarak, 300 milyon USD cari açığın kapatılmasına katkı sağladı.