Seçim öncesi için kritik döviz uyarısı

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, döviz rezervlerinin tükenmesi ve dolar/TL’yi sabit tutmak için uygulanan diğer maliyetli önlemlerin ardından Türkiye’deki seçimler öncesinde döviz piyasasında istikrarsızlık oluşabileceği yönünde uyardı.

Piyasalarsa 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun çıkıp çıkmayacağını izliyor.

Reuters‘ın aktardığına göre Goldman Sachs de, bu gelişmeler ışığında seçim öncesinde döviz piyasasında belirsizlik olabileceği yönünde uyardı.

Goldman Sachs’a göre, iktidar seçime doğru yine döviz piyasasına müdahalelerde bulunabilir ve KKM gibi uygulamaları desteklemeye devam edebilir. Bankaya göre, buna rağmen TL değer kaybedebilir.

Banka, özellikle son yıllarda Türkiye’nin döviz rezervlerindeki düşüşü hatırlatarak bu tarz politikaların sürdürülmesiyle liranın değer kaybetmesinin önüne geçilemeyeceği dile getiriliyor.

Goldman Sachs, altın, ikili takas hatları ve IMF Özel Çekme Hakları gibi likit olmayan varlıklar denklemden çıkarıldığında, depremlerin ardından Türkiye’nin rezervlerinin sadece 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Banka, iktidarın uyguladığı ‘heterodoks’ politikalardan ‘ortodoks’ politikalara geçişin uzun vadede Türkiye için daha faydalı olacağını da ekledi. Ancak yatırımcılar, seçim sonuçlarının belirsizliğinden ve dolayısıyla seçimden sonra uygulanacak politikalarının değişken olabileceği beklentisinden dolayı temkinli yaklaşabilir. Bu da dolar/TL’yi etkileyen unsurlardan.