Sektörün lideriydi: 70 yıllık dev şirket iflas etti

Ekonomik kriz nedeniyle iflas eden firmalara bir yenisi daha eklendi. 70 yıllık konserve devi Tamtad iflas etti.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iflas eden şirket sayısı her geçen gün artıyor. Ekonomik kriz nedeniyle kepenk indiren firmalar arasında Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi eklendi. Döviz kurlarındaki istikrarsızlık ve nakit akışı sorunları, şirketlerin mali durumlarını zora sokarak iflaslarına yol açıyor. Tamtad’ın iflası, bu ekonomik koşulların firmalar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Lirasındaki eriyiş nedeniyle değer kaybı ithalata dayalı maliyetleri artırarak firmaların finansal yükümlülüklerini yerine getirmelerini zorlaştırıyor. Tamtad gibi köklü şirketler de bu zorlu ekonomik şartlar altında ayakta kalmakta zorlanıyor.

TAMTAD'IN İFLASI KESİNLEŞTİ

Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 7 Aralık 2023 tarihli kararı ile Tamtad’ın iflası kesinleşti. Kürdüllü Mahallesi’nde yer alan Tamtad Küme Evleri’nde faaliyet gösteren şirketin iflas süreci, bu mahkeme kararı doğrultusunda ilerliyor.

İflas sürecinde, alacaklılar için kritik bir adım olan ikinci toplantı, 18 Eylül 2024 tarihinde Tire İflas Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.