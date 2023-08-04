Selçuk Geçer'den dolar kuru için yeni tahmin

AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını en sert biçimde eleştiren ekonomistlerin başında gelen ünlü piyasa analisti Selçuk Geçer, seçim sonrası rekor üstüne rekor kıran Dolar kuru için yeni beklentisini açıkladı.

Ünlü piyasa analisti Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili tahminlerine bir yenisini ekledi. Geçer "Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı. Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak" dedi.

Selçuk Geçer, enflasyon açıklanmadan hemen önce çektiği videoda dolar kuruyla enflasyon arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti ve enflasyon oranlarının son 5 yıldır TÜİK tarafından karartıldığını söyledi.

"Ülkede bir enflasyon olacak, satın alma gücünün artırılması gerekiyor bu da ancak doğru enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla olur" diyen Geçer, gerçek enflasyon rakamlarının açıklanması gerektiğini belirtti.

Geçer, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerçek enflasyon rakamlarından yana olduğunu ve bundan sonra bu rakamların muhtemelen açıklanacağını kaydetti ve dolar ile ilgili değerlendirme yaptı.

Gerçek enflasyon rakamlarıyla dolar kuru arasındaki farka dikkat çeken Geçer, "bugün dolar kuru 26.95 peki enflasyon karşılığı bu mu? Hayır arkadaşlar. Kümülatif enflasyon karşılığı 38 ile 40 lira arasına gelmiş durumda. Hatta 40 lirayı yukarıya yönlü zorlamaya başladı. Bugün itibariyle yarın değil. Bir saat sonra değil. Doların 40 lira, euronun da 43-44 lira olması gerekiyor. Biz de hala Türk lirası değerli durumda. Dolar 40 lira seviyesine geldiği zaman enflasyon karşısındaki değerine ulaşmış olacak." dedi.

Geçer, "40 lira, 45 lira, 50 lira olabilir. Rakamlara takılmayın arkadaşlar. 'Selçuk Geçer 50 lira olacak' dedi, hayır arkadaşlar. Enflasyon karşısındaki oranı o. Onu söylüyorum" ifadesini kullandı.