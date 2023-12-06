SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik başvurusunu 2024 ocak ayında yapacakların yüzde 7 oranında daha fazla maaş alacağını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmayı bekleyen vatandaşların en çok merak ettiği soruya yanıt verdi. Erdursun, aralık mı yoksa ocak 2024'te mi emekli olmanın daha avantajlı olacağına cevap verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, şunları kaydetti:



"Daha öncede söylediğimiz gibi 2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık %7 daha fazla emekli aylığı alacak... Kıdem Tazminatı Tavanı yaklaşık 35.000TL olacak. Emeklilik müracaatı için 2023/Aralık mı, 2024 Ocak mı diye soranlar kıdem tazminatı ve emekli aylığına göre karar versinler."

✍️Daha öncede söylediğimiz gibi

✔️2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık %7 daha fazla emekli aylığı alacak...

✔️Kıdem Tazminatı Tavanı yaklaşık 35.000TL olacak..

✔️Emeklilik müracaatı için 2023/Aralık mı, 2024 Ocak mı diye soranlar kıdem tazminatı ve emekli… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) December 5, 2023

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 33.65 oldu. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak. 2024 yılında en düşük emekli maaşının 11 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.