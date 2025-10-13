SGK uzmanı memur ve emeklinin ocak zammını açıkladı

SGK Uzmanı İsa Karakaş, ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını hesapladı. Karakaş, seyyanen zammın düşük, refah payının ise belirsiz bir ihtimal olduğunu belirtti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısında, memur ve emekli maaşlarının 2026 Ocak zammına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "Tüm sabit gelirliler gibi memur ve emekli kardeşlerimizin maaşları da yıllardır enflasyon canavarının pençesinde eriyor" diyerek mevcut ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Memur ve emeklisinin maaşı ne kadar artacak?

Karakaş'ın son enflasyon verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaş zammı tablosu büyük ölçüde netleşti.

Eylül itibarıyla kümülatif enflasyonun yüzde 7,5'e ulaştığını belirten Karakaş, memur maaşlarında yüzde 13,64'lük bir artış ve 1000 TL taban zammının kesinleştiğini belirtti.

Karakaş'a göre, yıl sonuna kadar olan maaş artışının ise yüzde 16,5 ila yüzde 18,5 arasında olması bekleniyor.

Seyyanen zam ve refah payı

Karakaş, memur ve emeklilerin en çok beklediği seyyanen zam ve refah payı konularında ise olumsuz bir tablo çizdi.

Karakaş, hükümetin bu konularda "çok katı bir tutum" sergilediğini belirterek, "2026/Ocak ayında seyyanen zam bekleyenler yine inkisar-ı hayale uğrayacak" dedi.



Refah Payı için ise "şimdilik erken" değerlendirmesinde bulundu ve olası bir olumlu gelişmeyi duyuracağını ekledi.

Hükümetin enflasyon hedefi

Hükümetin yıl sonu enflasyon hedefine de değinen Karakaş, yüzde 30'un altında bir oranın dezenflasyon süreci için psikolojik bir eşik olduğunu vurguladı.

Hükümetin hedefinin yüzde 28,5 olduğunu, TCMB anketinde ise oranın yüzde 29,86 öngörüldüğünü hatırlattı. Karakaş, yıl sonuna 3 ay kala "titiz bir dönem" başladığını ve hükümetin bu hedefi tutturmak için bazı kamu zamlarını erteleyebileceğini dile getirdi.

İsa Karakaş'ın yazısı için tıklayın