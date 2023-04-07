SGK uzmanından EYT'lileri üzen açıklama: Matematiksel olarak mümkün değil

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT'lilerin hepsine emekli aylıkları bağlanmasının bayram öncesi matematiksel olarak mümkün olmadığını belirtti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler, ilk maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Düzenleme çerçevesinde 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı ve yaklaşık 1 milyon 500 bini aşkın başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ise birikmiş tutar ödemesi yapılmaya başlandı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ödeme işlemleri hakkında merak edilenleri ve yol haritasını İHA muhabirine anlattı.

Karakaş, Ramazan ayı içerisinde olduklarını hatırlatarak, birçok EYT’linin mart ayı içerisinde başvurusunu yaptığını ve çoğunun da bayramdan önce maaşlarını almak istediğini dile getirdi.

Başvuruların başladığı 3 Marttan, 31 Mart tarihleri arasında başvuran EYT’lilerin ödemelerini nasıl alacaklarını açıklayan Karakaş, “Öncelikle altını çizelim; EYT’yi kapsayan kanunun ilk yürürlüğe girdiği gün olan 3 Martta dilekçesini verenle 31 Martta veren arasında hiçbir fark yok. Bu tarihler arasında başvuranlar Nisan ayının emeklilik maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanıyorlar” diye konuştu.

Birikmiş aylık nedir?

Birikmiş aylıkların ne olduğu ve neye göre bu ödemenin alındığı hakkında kamuoyunda pek çok kirli bilginin olduğunu söyleyen Karakaş, “Mart ayında başvurduğunuz için Nisan ayından itibaren ödeme gününe kadar olan süre ile ilgili SGK literatüründe buna birikmiş aylık diyoruz. Şu anda EYT’lilerin hesabına yatan da birikmiş aylık. Birikmiş aylıklarının ardından emeklilik işlemi tamamlanan ve SSK kapsamında olanlar 14 Nisandan itibaren eksiksiz maaşlarını alacaklar. Ayrıca 2 bin lira olan bayram ikramiyesi de hesaplarına aylıklarıyla beraber yatmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Normalden 7 kat fazla emekliye maaş bağlandı"

Karakaş, geçmiş yıllarda SGK’nın bir ay içerisinde bu kadar yüksek sayıda emekliye emekli aylığı bağlamadığının altını çizerek, “Geçmiş yıllar istatistiklerine baktığımız zaman, SGK’nın bir ay içerisinde emekli aylığı bağlanacak kişi sayısı yaklaşık 35 bin ile 40 bin arasında. Nisan ayı itibarıyla aylık almaya hak kazanan emekli maaşı almaya hak kazanan şu anda kaç olduğuna bakacak olursak da, mart ayı içerisinde başvuranlardan 250 bin kişi maaş bağlandığı görülmekte. Bu durumda SGK personeli yatmadan, uyumadan, hafta sonu demeden normalden 7 kat fazla emekliye maaş bağladı” değerlendirmesinde bulundu.

“1 milyon 400 bin EYT’liye nisan ayı içerisinde emekli aylığı bağlanması matematiksel imkansız”

Mart ayı içerisinde 1 milyon 500 bin kişi emekli olmak için başvurduğunu bilgisini veren Karakaş, şu ifadeleri kullandı:



“250 bin kişinin aylıkları bağlandı ve geriye 1 milyon 250 bin kişi kaldı. Nisan ayında da EYT’liler halen başvurularına devam ediyor. Nisanda başvuran sayısının ise 150 bin kişi olduğu tahminen ediliyor. Dolayısıyla nisan ayında aylıkları bağlanan 250 bin kişiyi çıkarınca geriye 1 milyon 400 bin kişinin kaldığını görüyoruz. Fakat bu 1 milyon 400 bin kişinin tamamına nisan ayı içerisinde emekli aylığı bağlanması matematiksel imkansız olduğu aşikar. En fazla bu sayının 250 binden 300 bine çıkacağını varsayarsak geriye 1 milyonun üzerinde EYT’linin aylığının bayramdan önce ödenemeyeceği açık ve nettir.”



EYT’lilerin çoğunun bayramdan önce maaşlarını ceplerinde görmek istediğini ifade eden Karakaş, SGK çalışanları 24 saat çalışsa bile işlemi tamamlanmayan yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin bayramdan önce maaşının bağlanmasının imkansız olduğu bilgisini verdi. Bununla ilgili olarak, TBBM’nin tatile girmeden önce SGK mevzuatında bulunan ve SGK’ye EYT için başvuran kişilere, 90 günden önce avans vermelerini engelleyen şartın yasal mevzuattan kaldırılması gerektiğini açıkladı.

İşlemi tamamlanmayan EYT’liler aylıklarını nasıl alacak

Mart ayında başvuran fakat işlemi tamamlanmayan EYT’liler hakkında maaşlarında bir eksik olamayacağına dikkat çeken Karakaş, “Mart ayı içerisinde dilekçe verilmişse kesinlikle nisan ayındaki birikmiş farkı da alacaksınız, normal aylığınızı da alacaksınız, ayrıca 2 bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacaksanız. Diyelim ki maaşınız bağlanmasında, en kötü ihtimalle ağustos ayına kadar gecikme oldu. Bu durumda mart ayında başvuru yapmışsanız hem nisan ayı gecikme birikme farkını, nisan ayı tam maaşı, bayram ikramiyesi ve takip eden ayların yani mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarının tamamını alıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Karakaş, e-Devlet üzerinden başvuru yapan EYT’lilerin emin olamadıkları için üstüne bir de SGK merkezinden başvurduğunu belirtti. Bu sebeple ortaya çıkan başvuru sayılarının yüzde 100 gerçeği yansıtmayabileceğini de sözlerine ekleyen Karakaş, eylül ayını bulmadan, ağustos ayı içerisinde tüm başvuruların sonuçlanabileceğini sözlerine ekledi.