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Sigaraya bir zam daha: En ucuzu 75 TL'ye yükseldi

Sigaraya bir zam daha: En ucuzu 75 TL'ye yükseldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış, temel tüketim ürünlerinin yanı sıra tütün ürünlerini de etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda JTİ sigara grubuna yeni bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zam haberini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Dündar, paylaşımında “Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara grubuna zam geldi” ifadelerini kullandı.

Yeni fiyat listesine göre JTİ grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 75 TL’ye, en pahalı sigara ise 91 TL’ye yükseldi. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

"ASIL ZAM TEMMUZ AYINDA"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise zammın ardından yaptığı açıklamada, temmuz ayında asıl zamların geleceğini kaydetti.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

 Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

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Etiketler sigaraya zam tekel jtı grubu
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