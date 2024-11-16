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Şimşek göreve geldiğinde beri yükselen enflasyon için bir kez daha sabır istedi

Şimşek göreve geldiğinde beri yükselen enflasyon için bir kez daha sabır istedi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB piyasa anketi katılımcılarının beklentilerinin yer aldığı anketteki enflasyon beklentilerinin artışı değerlendirdiği açıklamasında, göreve geldiğinde "sabır ve kararlılık gerekiyor" yorumunu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin açıkladığı piyasa katılımcılarının beklentilerinin yer aldığı anketteki enflasyon beklentilerindeki artışı değerlendirdi. Beklentilerin yükselmesinde eylül ve ekim enflasyonlarının etkili olduğunu söyleyen Şimşek, “Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 5 Haziran 2023 tarihinde TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 39,59'du. TÜİK son açıkladığı enflasyon verisi olan Ekim ayı enflasyonunda ise yıllık enflasyonu %48,58 olarak açıklamıştı.

Enflasyonda yükseliş beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım 2024 verilerine göre, profesyonellerin uzun süredir iyileşme gösteren yıl sonu enflasyon beklentilerinin TCMB’nin Enflasyon Raporu 2024-IV güncellemesinde yukarı yönlü revize edilmesinin ardından yükseldiği görüldü.

'İki aylık enflasyon verisi etkili oldu'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beklentilerdeki yükselişi sosyal medya hesabından değerlendirdi:

“Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.”

 

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