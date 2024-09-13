  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. SPK'dan Trabzonspor'a onay

SPK'dan Trabzonspor'a onay

SPK'dan Trabzonspor'a onay
Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı. O şirketler arasında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ de vardı.

SPK bültenine göre kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, Hektaş Ticaret TAŞ'ın 5 milyar 900 milyon liralık bedelli sermaye artırım başvurusunu, İmaş Makina Sanayi AŞ'nin 693 milyon 750 bin liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 495 milyon liralık, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 243 milyon 100 bin liralık, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ'nin 180 milyon liralık ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu olumlu karşıladı.

Kurul, Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon lira, Yaşar Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Optima Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Çelik Motor Ticaret AŞ'nin 3 milyar 500 milyon lira ve Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 300 milyon tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar 250 milyon liralık ve ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracının olumlu karşılanmasına karar verildi.

SPK, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sabuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini kabul etti.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, Tureks Turizm Taşımacılık AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda bir isme 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

 

Etiketler Trabzonspor spk borsa sermaye artırımı Trabzonspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Rachid Ghezzal transferin son gününde yeniden Süper Lig'te Rachid Ghezzal transferin son gününde yeniden Süper Lig'te ''Bahçeli öldü'' iddiası olay oldu ''Bahçeli öldü'' iddiası olay oldu Dünya yeniden alarmda: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor Dünya yeniden alarmda: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor Jahrein ''müstehcenlik'' suçundan gözaltında Jahrein ''müstehcenlik'' suçundan gözaltında Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon Sıla bebek ölümünde anneyle ilgili şoke eden ayrıntı Sıla bebek ölümünde anneyle ilgili şoke eden ayrıntı Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı
Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada ''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladı ''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladı Erkan Tan, A Haber’den istifa etti Erkan Tan, A Haber’den istifa etti TCMB'nin dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri açıklandı TCMB'nin dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri açıklandı Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni MasterChef'te gergin gece: Kaan ve Onur birbirine girdi MasterChef'te gergin gece: Kaan ve Onur birbirine girdi Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı 4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü 4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?'' Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?'' Kan donduran bir kadın cinayeti daha: Öldürüp, blenderdan geçirmiş Kan donduran bir kadın cinayeti daha: Öldürüp, blenderdan geçirmiş