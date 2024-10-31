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Starbucks'ın satışları düşmeye devam ediyor

Starbucks'ın satışları düşmeye devam ediyor
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ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, ABD ve Çin'de zayıf talebin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azaldı.

Mali takviminde 29 Eylül'de sona eren üç aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayınladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 7 azaldı.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de yüzde 6 düşerken, uluslararası pazarlarda yüzde 9 geriledi. Starbucks'ın Çin'deki satışları da yüzde 14 azalış gösterdi.

Starbucks'ın geliri temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3 azalışla yaklaşık 9,1 milyar dolar oldu. Şirketin hisse başına karı ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 25 azalışla 80 sente indi.

Şirketin geliri ve karı, bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

"Müşterileri geri kazanmak için stratejimizi değiştirmemiz gerekli"

Starbucks'ın 2024 mali yılı genelindeki küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları da yüzde 2 düştü.

Şirketin mali yıldaki karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de yüzde 2, uluslararası pazarlarda yüzde 4 ve Çin'de yüzde 8 azalış kaydetti.

Starbucks'ın bu dönemdeki geliri ise yüzde 1 artışla 36,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, müşterileri geri kazanmak için stratejilerini kökten değiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Açık bir planımız var ve Starbucks'ı büyümeye geri döndürmek için hızlı bir şekilde ilerliyoruz."ifadesini kullandı.

Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri de şirketin uzun vadeli büyümeye geri dönmesini beklediğini belirtti.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son üç çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

Kahve zinciri, geçen yıl ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.

Şirketin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azılırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Starbucks, nisan-haziran döneminde de küresel satışlarının yüzde 3 gerilediğini bildirmişti.

 

Etiketler starbucks küresel satışlar zarar
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