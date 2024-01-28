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Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı

Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Erkan'ın göreve getirilmesinde etkisi olduğu öne sürüldü.

Hafize Gaye Erkan’ın, Merkez Bankası Başkanlığı'na kimin önerisi ile atandığına dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Bugüne kadar hep Erkan’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek’in önerdiği söyleniyordu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kulislerde Erkan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öneren ismin Baykar Teknoloji’nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar olduğu öne sürüldü.

KARİYER YOLCULUĞUNDAKİ ORTAKLIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

İddiayı dile getirenler daha fazla detay vermese de iki ismin kariyer yolculuğundaki ortaklıklar dikkat çekici. 

Erkan İstanbul Erkek Lisesi, Bayraktar Kabataş Erkek Lisesi mezunu. Bayraktar Ankara’da, Erkan İstanbul’da ama her iki isim de Endüstri Mühendisliği eğitimi alıyor. 

Aynı yıllarda Bayraktar Columbia Üniversitesi'nde, Erkan Princeton Üniversitesi'nde doktora yapıyor.

Bayraktar, Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından "Oldukça başarılı bir eğitim ve iş hayatı geçmişi bulunan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ilk kadın başkan olan Sayın Hafize Gaye Erkan'a yeni görevinde başarılar dilerim" paylaşımını yapmıştı.

Gazete Duvar

Etiketler hafize gaye erkan tcmb recep tayyip erdoğan haluk bayraktar
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