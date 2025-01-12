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Tarımda yenilebilir enerji yatırımlarına dev destek

Tarımda yenilebilir enerji yatırımlarına dev destek
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarına yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlandığını belirtti.

Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimdeki enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi, üreticilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin enerji tasarrufu ve verimliliği açısından önemli olduğunu belirtti. Bakanlık bünyesindeki TKDK'nin, tarımsal üretimdeki enerji tasarrufuna öncülük eden kurumların başında geldiğini kaydeden Yumaklı, "Türkiye-AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve bakanlığımız bünyesindeki TKDK tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75’e kadar hibe desteği sağlanıyor. Bu bağlamda, IPARD Programı kapsamında sağlanan desteklerle bir yandan tarımsal üretim artırılırken, diğer taraftan tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu teşvik ediliyor. Girişimciler, projelerini hazırlayarak ihtiyaçları olan enerjiyi kendileri üretebiliyor" dedi.

'2025 YILINDA DA BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKILMASI PLANLANIYOR'

Bakan Yumaklı, IPARD Programı kapsamındaki yenilenebilir enerji desteklerinin ilk defa 2017 yılında verilmeye başlandığını anımsatarak, "Bugüne kadar 1294 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği sağlandı ve bu hibeler sayesinde 5,8 milyar TL yatırım gerçekleşti. IPARD Programının 81 ile yaygınlaştırılmasıyla tüm illerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının daha da artması bekleniyor. TKDK tarafından bugüne kadar toplam 438 bin 419 kilovat kurulu gücünde yenilenebilir enerji tesisi desteklendi. Bu tesisler sayesinde bugüne kadar yaklaşık olarak toplamda 1 milyar 800 milyon kilovatsaat, başka bir deyişle yaklaşık 1,8 milyon megavatsaat enerji üretimi gerçekleşti. Çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz bir yandan ülke tarımına güç katmaya diğer yandan da TKDK'den aldıkları hibeler sayesinde tarımsal işletmelerinde ihtiyaç duydukları kendi enerjilerini üretmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerji alanındaki hibe desteklerini içeren IPARD Programı, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'nden 2025 yılında da başvuru çağrı ilanına çıkılması planlanıyor. Bakanlık olarak üreticilerimizi desteklerken çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumayı önceleyen bir anlayışla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu ve kullanımını teşvik etmeyi sürdüreceğiz"

DHA

Etiketler tarım yenilenebilir enerji Yatırım
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