Tasarruf önerisi olay olan Bakan Dönmez'den yeni açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faturaları düşürmek için evi daha az ısıtın önerisinde bulunmuş, eleştirilerin hedefi olmuştu. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Bakan Dönmez, ''Evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim. Muhalefet yapmak adına 'cımbız siyaseti' yaptığını zannedenler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir medya grubunun düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da konuşmacı olarak yer aldığı zirvede konuşan Bakan Dönmez, son birkaç gündür kamuoyunda çarpıtılarak aktarılan bir konunun olduğunu belirterek, "Plan ve Bütçe Komisyonu müzakerelerinde enerji verimliliği ile alakalı olarak sayın milletvekillerimizin bakanlığın bu konudaki aksiyonları ve planlarıyla alakalı sorusuna da deminki çerçeve içerisinde bir cevap vermiştim" hatırlatmasını yaptı.

"ISITMA DERECESİ İLE ALAKALI BİR ÖRNEK AKTARMIŞTIM"

Bakan Dönmez, özellikle Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının bu konuda öncü olması açısından 2023'e kadar yüzde 15'lik bir enerji tasarrufu sağlanması hedefi olduğunu anımsatarak, "Bu konu 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Bu kültürün ve bilincin tüm vatandaşlarımızda olması gerekiyor. Bu kapsamda da evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim. Bu kapsamda da daha iyi anlaşılsın diye evlerimizde ısıtma derecesi ile alakalı bir örnek de aktarmıştım" dedi.

"CIMBIZ SİYASETİ"

Bakan Dönmez, bir derecelik bir etkinin tüketimler üzerindeki etkisinin yüzde 7 azalma olmasının yanı sıra kış ve yaz mevsiminde bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek, "Maalesef bazı yazılı ve sosyal medyada bu bağlamdan kopartılarak ve çarpıtılarak aktarıldı. Muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak, 'cımbız siyaseti' yaptığını zannedenler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar. Biz ise milli enerjiye, ülkenin geleceğine karşı doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BAŞKA BİR NOKTAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün bilimsel verilerine göre insanların çalıştığı ve yaşadığı mekanlarla ilgili olarak ideal oda sıcaklığının 21 derece olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Buna uyan vatandaşlarımız zaten var. Fazla dikkat etmeyen insanlarımız olabiliyor. Ama maalesef başka konularda da olduğu gibi bağlamından kopartarak, cımbızlayarak başka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Ama biz doğruları ve bilimsel verileri her fırsatta kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ NE DEMİŞTİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşa faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulundu. Evin bir derece daha düşük ısıtılmasının faturaya yüzde 7 etkisi olacağına dikkat çeken Dönmez, 7'den 7'e herkesin bunu yapması gerektiğini söylemişti.

Bakan Dönmez şunları söylemişti:

"Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz"

Bakan Dönmez'in bu sözlerini "Evi daha az ısıtın" diye yorumlayan birçok kişi tepki göstermişti.