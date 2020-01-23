TCDD'nin %300'lük zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre yolcu taşımacılığını özel sektöre devretmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) 30 günlük abonman bilet ücretlerine fahiş düzeyde zam yaptı.

Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktı. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı.

Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı.

TCDD dün gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada zammı ‘yalanladı.’ TCDD açıklamasında söz konusu düzenlemenin ‘zam’ olmadığı, indirim oranlarındaki bir ‘değişiklikten ibaret’ olduğu savunuldu.

Ancak bu açıklama da sosyal medyada tepkilerin önüne geçemedi. Twitter'ın gündemi TCDD zammı oldu. #ZamDemeyelim Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.