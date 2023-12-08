''TCMB 1.000 TL'lik banknot çıkarmak zorunda''

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken, Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri ile birlikte canlı yayında tek tek anlatarak 500 TL’lik banknot için de tarih verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan her seferinde "500 TL'lik banknot basma planımız yok" dese de Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirdiği 500 TL’lik yeni banknotların basımı için hazırlık yapıyor iddiasını yeniden tekrarladı.

Sözcü TV’de canlı yayına katılan ünlü ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu iddiasını tekrarlayarak “Banknot hazırlıkları o dönem yapılmıştı fakat seçimler nedeniyle çıkması ertelendi. Seçim sonrasına kalmıştı. Tabii genel seçim sonrası, bir de yerel seçim girdi araya. Yerel seçimin arkasından ben hala aynı iddiadayım. Yani önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında… Yerel seçimden sonraki 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak diye düşünüyorum.” dedi.

Prof. Dr. Babuşçu 500 ve 1.000 TL'lik banknotlara neden ihtiyaç duyulduğunu da yaptığı bir hesaplamayla açıkladı.

İşte Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun o hesaplaması:

"Dün bir hesaplama yaptım 2 milyon 900 bin liralık bir ödeme yapılacak olsa bir ev satın aldığınızda bu ödemede 16 kilo Türk Lirası 200'lük banknot kullanmanız lazım. Aynı banknotu dolar cinsinden verirseniz 2.9 milyon TL'yi 1 kilogramlık banknot kullanmanız lazım. Taşıma zorluğu çok ciddi boyutta 16 kat daha zor taşınıyor. Banknotlar bunun gibi gerekçelerle uluslararası teamüllere uygun olarak da bir an önce seçimden sonra banknotların çıkması gerektiğini düşünüyorum."

TCMB Başkanı Erkan'dan 500 TL'lik banknot açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Kasım ayında yaptığı açıklamada 5 liralık banknotların kaldırılıp aynı değerde madeni paraların çıkacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, birlikte kullanılacağını söylemiş ayrıca 500 TL'lik banknotun ise gündemlerinde olmadığını belirterek "Çıkarılması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır" diye konuşmuştu.