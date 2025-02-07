TCMB 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonuna ilişkin enflasyon hedefinin yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yılın son enflasyon raporunda 2025 sonunda yüzde 21 enflasyon hedefleyen TCMB Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-I"in tanıtımı amacıyla TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Karahan toplantıda TCMB'nin 2025 yılı yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltildiğini duyurdu.

İşte Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor. Makroekonomik göstergeler taleple uyumlu seyrediyor. Küresel büyümede toparlama öngörümüzü koruyoruz. Enflasyon görünümüne bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirimlerini sürdürüyor. Türkiye'de büyümenin kompozisyonunda dengeli seyir devam etti. Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Mal talebine ilişkin göstergeler yurt içi talebin ılımlı seyrettiğini gösteriyor. Saha gözlemleri de iç talepteki ılımlı seyri teyit etmekte. Çıktı açığı üçüncü çeyrekten itibaren negatif seyrediyor. Çıktı açığı önümüzdeki dönemde negatif seyrederek dezenflasyon sürecinin önemli bileşeni olmaya devam edecek.

Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz. Ancak bu artışın sıkı parasal duruşumuz nedeniyle etkisi sınırlı olacak.

"Enflasyon ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacak"

Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Ana eğliim ocak ayında öngörülerle uyumlu olarak yükseldi. Enflasyonun ana eğiliminin ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz. Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor. Kira enflasyonunun yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ocak ayında aylık kira enflasyonundaki dönemsel artış, kira sözleşme yenileme oranındaki yükselişten kaynaklanıyor.

Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde bulunuyor.

"Sıkı para koşullarını sürdürüyoruz"

Para politikasındaki kararlı duruşumuzla beklentilerdeki düzelme devam edecek. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeyi sürdürüyor.

Politika faizindeki 5 puanlık indirim mevduat ve kredi faizlerine beklentilerimizin üzerinde yansıdı. KKM'de azalış devam ederken, TL talebi güçlü seyrediyor.

KKM’nin mevcut seviyesi düşünüldüğünde, bu uygulamayı yıl içerisinde tüzel kişileri önceleyecek şekilde sonlandırmayı planlıyoruz.

TCMB'nin enflasyon tahmini

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde (önceki yüzde 21) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

2026 için yüzde 12 tahminini koruduk, 2027'de yüzde 8'e gerilemesini hedefliyoruz.