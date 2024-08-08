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TCMB ile TÜİK ortak çalışacak

TCMB ile TÜİK ortak çalışacak
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugünkü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı sonrasında TÜİK ile ortak komite kurduklarını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugünkü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burada Bloomberg Economics'ten Selva Baziki'nin yönelttiği, "Önümüzdeki dönemde politika faizindeki gidişata yönelik bize çok net bir politika yönlendirmesi yaptınız; aylık enflasyon trendindeki iyileşme olarak. Ancak burada TÜİK'in resmi rakamını değil de sizin kendi hesapladığınız mevsimsellikten arındırılmış rakamı hedef olarak alıyorsunuz. Şeffaflık, beklenti yönetimi ve öngörülebilirlik adına bu mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun hesaplanma yöntemi ve serisini paylaşmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Karahan, yeni gelişmeyi duyurdu.

Buna göre Karahan, bunun önemli olduğunu, hedeflediklerini söylediği enflasyon rakamını TCMB'nin kendisinin açıklamasının, arındırmayı kendisinin yapmasının ideal olmadığını, bu doğrultuda TÜİK ve TCMB arasında bir komite oluşturduklarını, TÜİK uzmanları ile TCMB ekibinin birlikte teknik çalışma yürüttüğünü söyledi.

Karahan, mümkün olan en kısa sürede mesafe almayı umduklarını da dile getirdi.

Etiketler tcmb komite ortak komite tüik türkiye istatistik kurumu
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