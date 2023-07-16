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TCMB'nin faiz kararı için tahminler belli oldu

TCMB'nin faiz kararı için tahminler belli oldu
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TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 500 baz puan artırılacağını tahmin etti.

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz toplantısında 27 ay sonra bir ilke imza atmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltmişti.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Etiketler tcmb merkez bankası faiz faiz kararı faiz artışı ppk para politikası kurulu faiz tahmini
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