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TESK'ten EYT çağrısı: ''Prim gün sayısı eşitlenmeli''

TESK'ten EYT çağrısı: ''Prim gün sayısı eşitlenmeli''
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinin esnaf ve sanatkarların beklentilerini karşılamadığını belirterek, SSK'lı çalışanlar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısı farkının zaman kaybedilmeden 7 bin 200 günde eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

EYT düzenlemesiyle, esnaf ve sanatkarların beklentilerinin karşılanmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, SSK'lı çalışanlar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısı farkının zaman kaybedilmeden 7 bin 200 günde eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

TESK Başkanı geriye dönük borçlanmalarda çalışanlara taksit imkanı tanınmasını da istedi.

Etiketler eyt düzenlemesi tesk bendevi palandöken
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