TESK'ten EYT çağrısı: ''Prim gün sayısı eşitlenmeli''

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinin esnaf ve sanatkarların beklentilerini karşılamadığını belirterek, SSK'lı çalışanlar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısı farkının zaman kaybedilmeden 7 bin 200 günde eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

EYT düzenlemesiyle, esnaf ve sanatkarların beklentilerinin karşılanmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, SSK'lı çalışanlar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısı farkının zaman kaybedilmeden 7 bin 200 günde eşitlenmesi gerektiğini söyledi. TESK Başkanı geriye dönük borçlanmalarda çalışanlara taksit imkanı tanınmasını da istedi.