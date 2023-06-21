THY, 2023'ün en iyi havayolu şirketleri listesinde

Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, yılın en iyi hava yolllarını açıkladı. Listede Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları da var.

İngiltere'de faaliyet gösteren Skytrax adlı uçuş araştırmaları şirketi, yılın en iyi havayolu şirketlerini sıraladı. İşte 2023 yılının en iyi havayolları listesi... 20. Delta Air Lines

19. Air New Zealand

18. British Airways

17. Qantas Airways

16. Vistara

15. Fiji Airways

14. Iberia

13. Etihad Airways

12. Swiss Int’l Air Lines

11. Hainan Airlines

10. Korean Air

9. EVA Air

8. Cathay Pacific

7. Air France

6. Türk Hava Yolları

5. Japan Airlines

4. Emirates

3. ANA All Nippon Airways

2. Qatar Airways

1. Singapore Airlines