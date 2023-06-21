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THY, 2023'ün en iyi havayolu şirketleri listesinde

THY, 2023'ün en iyi havayolu şirketleri listesinde
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Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, yılın en iyi hava yolllarını açıkladı. Listede Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları da var.

İngiltere'de faaliyet gösteren Skytrax adlı uçuş araştırmaları şirketi, yılın en iyi havayolu şirketlerini sıraladı.

İşte 2023 yılının en iyi havayolları listesi...

20. Delta Air Lines
19. Air New Zealand
18. British Airways
17. Qantas Airways
16. Vistara
15. Fiji Airways
14. Iberia
13. Etihad Airways
12. Swiss Int’l Air Lines
11. Hainan Airlines
10. Korean Air
9. EVA Air
8.  Cathay Pacific
7.  Air France
6. Türk Hava Yolları
5. Japan Airlines
4. Emirates
3. ANA All Nippon Airways
2. Qatar Airways
1. Singapore Airlines

Etiketler Delta Air Lines Air New Zealand British Airways Qantas Airways Vistara Fiji Airways Iberia Etihad Airways Swiss Int’l Air Lines Hainan Airlines Korean Air EVA Air Cathay Pacific Air France Türk Hava Yolları Japan Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Qatar Airways Singapore Airlines
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