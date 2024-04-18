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THY'den 20 milyar Dolarlık dev anlaşma hazırlığı

THY'den 20 milyar Dolarlık dev anlaşma hazırlığı
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Türk Hava Yolları’nın Airbus ve Rolls-Royce ile uçak bileşenlerinin yerli üretimi için bir anlaşma imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

Bloomberg haber ajansı, Türk Hava Yolları’nın geçen yıl açıkladığı mega uçak alımının bir parçası olarak, 20 milyar dolar değerindeki uçak bileşenlerinin yerli üretimi için Rolls-Royce Holdings Plc ve Airbus SE ile bir anlaşma imzalamaya hazırlandığını bildiirdi.

Türk yetkililere dayandırılan haberde ayrıca anlaşmanın bu ay içinde İstanbul'da düzenlenecek bir törenle duyurulabileceği bildirildi.

İlgili haberde, görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililerin, devlet tarafından işletilen TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. veya TEI de dahil olmak üzere Türk şirketlerinin muhtemelen üretim programının bir parçası olacağını söyledikleri aktarıldı.

Airbus sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Rolls-Royce yetkilileri ise yorum taleplerine henüz geri dönüş yapmadı.

Etiketler THY Türk ahava yolları boeing rolls royce anlaşma dev anlaşma sözleşme
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