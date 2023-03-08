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THY'nin Fransa seferleri grev nedeniyle iptal edildi

THY'nin Fransa seferleri grev nedeniyle iptal edildi
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Türk Hava Yolları, Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi.

Etiketler thy sefer gev iptal
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