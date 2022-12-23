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Ticaret Bakanlığı fırsatçılığa karşı jet hızıyla harekete geçti

Ticaret Bakanlığı fırsatçılığa karşı jet hızıyla harekete geçti
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Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artışın ardından haksız fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu.

Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 yılı için geçerli asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 liraya çıktı. Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruşa yükseldi. 

Asgari ücretteki artışın ardından zincir marketler zam hazırlığına başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürüne zam yapıldığı görüldü. 

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya birçok kullanıcı marketlerin fırsatçılık yaptığını öne sürerken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı. 

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