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TPAO Çanakkale'de petrol arayacak

TPAO Çanakkale'de petrol arayacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

 

Etiketler petrol petrol arama tpao çanakkale
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