  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TÜİK, eylül ayının zam şampiyonunu açıkladı

TÜİK, eylül ayının zam şampiyonunu açıkladı

TÜİK, eylül ayının zam şampiyonunu açıkladı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında en fazla fiyat artışı öğrenci yurtlarında, en fazla fiyat düşüşü ise kişisel aksesuarlarda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon haber bültenindeki tablolarda değişikliğe gitti. Aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin 2 tablo yayından kaldırılırken, yerine Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda listedeki ürünlerin aylık değişimlerinin yanı sıra yıllık değişim oranları da tabloda yer aldı.

Buna göre, geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) görüldü. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) 50,4
Üniversite eğitimi 45,27
Yumurta 34,25
Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 23,86
Taze balık 18,65
Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 12,74
Halı 11,17
Gerçek kira 7,62
Çocuk giyim 7,62
Gazete ve dergiler 7,46


Eylülde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar -4,31
Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları -3,93
Kahvaltılık tahıl ürünleri -3,67
Havayolu ile yolcu taşımacılığı -3,36
Patates -2,72
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -2,5
Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) -1,96
Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri -1,76
Motosikletler -1,72
Dondurma -1,7

 

Eylül ayı enflasyonu açıklandıEylül ayı enflasyonu açıklandıEkonomi

 

AA

Etiketler tüik türkiye istatistik kurumu zam şampiyonu öğrenci yurdu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK’e bir enflasyon davası daha TÜİK’e bir enflasyon davası daha Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı Enflasyon sonrası memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu Enflasyon sonrası memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu Özel'den seçim ve iktidar resti: ''İstifa eder giderim'' Özel'den seçim ve iktidar resti: ''İstifa eder giderim'' Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak Dolar/TL'de yeni yıl sonu tahmini belli oldu Dolar/TL'de yeni yıl sonu tahmini belli oldu İl il büyükşehirlerde yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı İl il büyükşehirlerde yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı ENAG Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Müge Anlı, 20 gündür aranan genç kızı alıkonulduğu bodrum katına buldu Müge Anlı, 20 gündür aranan genç kızı alıkonulduğu bodrum katına buldu Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı''
MasterChef şampiyonu Cemre'nin yeni işi herkesi şaşırttı MasterChef şampiyonu Cemre'nin yeni işi herkesi şaşırttı TOGG'un sedan modeli Togg T10F ilk kez görücüye çıktı TOGG'un sedan modeli Togg T10F ilk kez görücüye çıktı Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı; kefen çıkmadı Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı; kefen çıkmadı Eylül ayı enflasyonu açıklandı Eylül ayı enflasyonu açıklandı Ekim 2024 kira zam oranı belli oldu Ekim 2024 kira zam oranı belli oldu Dış politika anketinde Erdoğan'a güven oranı belli oldu Dış politika anketinde Erdoğan'a güven oranı belli oldu Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam