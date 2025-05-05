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TÜİK nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı

TÜİK nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
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TÜİK verilerine göre, nisan ayında en fazla fiyat artışı hava yolu taşımacılığında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 38,10 artış kaydetti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Hava yolcu taşımacılığındaki fiyat artışı yüzde 42,1 ile en çok artışın yaşandığı kalem olurken, onu yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik oldu.

Nisanda en çok zamlanan ürünler arasında, yüzde 19,84 ile meyveler, yüzde 15,57 ile patates ve yüzde 13,22 ile kara yolu şehirlerarası yolcu taşımacılığı da yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,32 ile patates hariç taze sebzelerde gerçekleşti. Yüzde 5,02 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri de taze sebzeleri takip etti.

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Etiketler tüik nisan zam fiyat artışı
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