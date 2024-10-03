TÜİK’e bir enflasyon davası daha

Bugün Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak olan TÜİK bir kez daha açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle davalık oldu. "Sabit gelirlileri yoksullaştırmakla" suçlanan TÜİK "gerçek enflasyon" sorusuna yanıt vermeyince mahkemelik oldu...

Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz, enflasyonu yeniden hesaplaması için Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yaptığı resmi başvuruya yanıt alamayınca TÜİK’i mahkemeye verdi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre dava dilekçesinde, TÜİK’in hesapladığı düşük enflasyonun milyonlarca çalışan ve emekliyi yoksullaştırdığını vurgulayan Çilesiz, mahkemeden yürütmeyi durdurmasını ve üniversite hocalarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetine gerçek enflasyonu hesaplatmasını talep etti. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’e 29 Temmuz 2024’te başvuru yaptıklarını, 30 gün içinde yanıt verilmemesi üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne 14 Eylül 2024’te dava açtıklarını bildirdi. Kamuoyundan gizlenen madde sepetindeki fiyat listesinin TÜİK’ten talep edilmesini de istediklerini belirten Gündoğan, “TÜİK bu verileri talep halinde mahkemeye vermek zorunda. Bu veriler sayesinde sır gibi saklanan madde fiyatları gün yüzüne çıkacak ve enflasyon rakamları bağımsız bilirkişilerce yeniden hesaplanarak gerçek veriler ortaya çıkarılacak” dedi.

Tüm emekli ve çalışanların gözü ve kulağının söz konusu davada olduğunu belirten Gündoğan, bu nedenle mahkemenin ivedilikle adaleti yerine getirmesi yönündeki beklentinin üst seviyeye çıktığını söyledi. Mahkemeden yürütmenin durdurulması yönünde tedbir de talep ettiklerini aktaran Gündoğan, “Ancak mahkeme 2 haftadan daha uzun bir süre geçmesine rağmen dava dilekçesini tebliğe çıkarmadı, ara kararla TÜİK’ten savunma istemedi. Oysa yürütmenin durdurulması istemiyle açılan idari davalarda mahkemeler kısa sürede ara karar verip idareden savunma ister. Bu konuda mahkemeye güvenimiz tam” diye konuştu.

Dava dilekçesinde, davalı kurumun (TÜİK) şeffaf olmadığı, diğer kurumlardan daha düşük enflasyon hesapladığı, verilerinin maaş zammı hesabında dikkate alınması nedeniyle milyonlarca emekli ve çalışanın hak ettiği zamları alamayarak yoksullaştıkları belirtilirken, ‘un’ örneği de verildi. Örnekte TÜİK’in 2022’de 1 kilogram unun fiyatını 10.35 TL olarak belirlediği, 2024 Nisan’a kadarki dönemde un fiyatında yüzde 100.48 artış hesapladığı belirtilirken, bu hesap yüzünden piyasada 35 lira olan unun TÜİK’te 20.75 TL gibi göründüğü mahkemeye iletildi.

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