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TÜİK'in mahkemeye verdiği savunma ortaya çıktı

TÜİK'in mahkemeye verdiği savunma ortaya çıktı
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Açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili tartışmalar sonrasında davalık olan Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon hesabında kullandığı fiyatları mahkemeye de vermedi ve savunmasında "zamları iktidar yaptı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı, daha sonra da milyonlarca emekli adına Tüm Emekliler Derneği’nin müdahil olduğu davada savunmasını verdi.

TÜİK milyonlarca emekli ve çalışanın maaş zammını ilgilendiren davada mahkemeye 85 sayfalık savunma verdi. Enflasyonu görevi gereği hesapladığını belirten TÜİK, eleştirilen ve dava konusu yapılan memur, işçi ve emekli maaş zamlarını kendisinin değil, karar vericilerin yaptığını ifade etti.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre TÜİK, açıkladıkları enflasyon rakamının maaş zamlarında doğrudan kullanılmadığını da belirtirken, iktidarın özellikle seçim dönemlerinde emekli, işçi ve memurlara yaptığı ilave zamları delil olarak mahkemeye sundu. TÜİK, ölçülen enflasyonla halkın hissettiği enflasyonun farklı olmasının da doğal olduğunu savundu.

 

Sözcü

Etiketler türkiye istatistik kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesabı enflasyon hesabı
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