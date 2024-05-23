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Tüketiciyi kandıranlara ceza yağdı

Tüketiciyi kandıranlara ceza yağdı
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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere yönelik 5 ayda yaklaşık 108 milyon lira ceza kestiğini duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, geleneksel ve dijital mecralarda sağlık reklamlarından sosyal medya fenomenlerinin reklamlarına, gıda takviyesi reklamlarından indirimli satış reklamlarına kadar birçok sektördeki reklam ve uygulamaların incelendiği belirtildi.

Denetimler kapsamında, bir firmanın çeşitli mecralar üzerinden yayınladığı kampanya ilanlarında, indirimli satış süresinin 6 ay olarak belirlendiği tespit edildi. İncelemede, 'sezon indirimi' başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere üç sezona yayılan ve sürekli değişen ürünlerin dahil edilmesiyle yapılan kampanyaların, tüketicilerde belirsizlik ve sürekli indirim algısı meydana getirdiği gerekçesiyle durdurulmasına karar verildi.

'Anne tarifi' ifadesine durdurma cezası

Açıklamada, hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımlarında kullanılan 'anneler tarafından hazırlanan ürünlere eş değer' ifadelerinin mevzuata aykırı bulunduğu bildirildi. Gıda sektöründe, özellikle çocukların tüketimine yönelik ürünlerde, 'anne tarifi', 'anne formülü', 'anne dokunuşu' gibi ifadelerin kullanımı, bu ürünlerin ev şartlarında hazırlanmış gibi gösterilerek yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle durduruldu.

Reklam Kurulu'nun, bu yılın ilk beş ayında toplam 756 dosyayı değerlendirdiği bilgisi verilen açıklamada, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 664 dosya için durdurma cezası ve toplam 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Etiketler reklam kurulu tüketici aldatıcı reklam anne tarifi
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