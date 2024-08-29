  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Güncelleme:

TÜRK-İŞ, ağustos ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 19 bin 271 lira, yoksulluk sınırını 62 bin 772 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ağustos ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 271 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 62 bin 772 lira hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 962 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık değişim oranı yüzde 33,53 oldu.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 57,99 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 77,66'yı buldu.

Çayın fiyatı yüzde 10,87 arttı

Araştırmaya göre, ağustos ayında süt ve peynir fiyatları sabit kalırken, yoğurt fiyatlarında yüzde 1,83 artış gözlemlendi.

Dana eti yüzde 1,44, kuzu eti yüzde 2,95 zamlandı. Tavuk etinin fiyatı yüzde 7, yumurtanın fiyatı ise yüzde 12,69 arttı.

Yaz sebzelerinden domates, biber, salatalık ve taneli sebzelerden fasulyenin fiyatı geriledi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 29,56 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 60,83 lira olarak hesaplandı.

Zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ciddi bir artış görülmezken, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 4,49 arttı.

Geçen ay kilogram fiyatı yüzde 9 oranında artan çay, ağustosta da yüzde 10,87 zamlandı. Çayın fiyatı, son iki ayda toplam yüzde 19,87 artmış oldu.

Şeker, reçel ve pekmez fiyatlarında kısmi artış görülürken, balın kilogram fiyatı ortalama yüzce 6,69 yükseldi. Tuz ve salçanın fiyatı bu ay sabit kaldı.

AA

Etiketler türk-iş açlık sınırı yoksulluk sınırı asgari cüret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolunda ısırık izleri tespit edildi Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolunda ısırık izleri tespit edildi İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Suriye'de savaş uçağı düştü Suriye'de savaş uçağı düştü Su altı kazısında tarihi keşif: 3 bin 600 yıllık hançer gün yüzüne çıkarıldı Su altı kazısında tarihi keşif: 3 bin 600 yıllık hançer gün yüzüne çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Bakanlıktan ''altınla kira'' açıklaması Bakanlıktan ''altınla kira'' açıklaması Ekonomik güven endeksi dibi gördü Ekonomik güven endeksi dibi gördü Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğraf Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğraf