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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret taleplerini açıkladı

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret taleplerini açıkladı
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı asgari ücreti 17 bn 2 TL olarak açıklarken TÜRK-İŞ kendi taleplerinin ne kadar olduğunu belirtti.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, yüzde 49 zam yapılarak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 02 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

-Yeni asgari ücret belirleme çalışmaları tamamlandı. Biliyorsunuz ki en alt sınırı temsil ediyor çalışan ödenen ücretin. Sosyoekonomik koşullara göre belirlemek amacımız. Bu süreci olumlu ve makul şekilde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ederim.

-Asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü çalışmayı da önemsiyorum. tüm kurumlarımıza ve bakanlıklarımıza ve mesai arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü de elbette hiçbir vatandaşımızı ezdirmeme kararımıza liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etmek istiyorum.

-Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabii olanlar ve aileleri olmak üzere herkesi mutlu edecek. Temmuz ayında net ücret devletimizin 500 lira desteğiyle 11 bin 412 olmuştu, şimdi de 700'ü destek olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 02 lira olarak belirledik. 2024 yılı için asgari ücret yüzde 49 oranında artırılmış oldu. 

TÜRK-İŞ: İstediğimiz rakam 18 bin TL idi, yılda 2 zam olsun dedik
-TÜRK-İŞ talep ettikleri asgari ücretin 18 bin TL olmasını ve yılda iki kez zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti. 

Etiketler para türk iş asgari ücret yeni asgari ücret
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