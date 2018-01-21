Türkiye tek yürek oldu ! İş dünyasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tarafından, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na iş dünyası ve ekonomi çevrelerinden destek mesajları geldi.

Dün harekatın başladığı saatten bu yana yaptıkları açıklamalarla, devletin ve askerin yanında olduklarını bildiren iş çevreleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da harekata destek mesajları yayımladı.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptığı yazılı açıklamada, terör odaklarına karşı haklı mücadelede TSK ile birlikte olduklarını belirterek, "Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, harekata ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye, güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini günlerden beri söylüyordu. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyona başladı. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder."

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türk iş dünyasının temsilcileri olarak, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını belirtti.



Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından yapılan açıklamada da, "TÜMSİAD olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" ifadeleri yer aldı.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, twitter'dan yaptığı açıklamada "Afrin’e yönelik başlayan Zeytin Dalı harekatında şanlı ordumuzu Allah muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da twitter hesabından, "Önceliklerimizin başında, güvenliğimiz geliyor. Ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla tüm terör unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan #Afrin #Zeytindalı Operasyonunun başarıyla amacına ulaşmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" açıklamasını yaptı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise twitter'a "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'de hava harekatına başladı. Allah Ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun." mesajını yazdı.

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Konsey Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan da instagram ve twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk askerimiz, Allah yardımcınız olsun, dualarımız sizinle, zaferle gelmek nasip olsun" notu düştü.

Bunların yanı sıra çok sayıda iş insanı yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında, Türkiye'nin Harekat hamlesine tam destek verdi.