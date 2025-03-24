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Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
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Balıkesir’in 40 yıllık köklü firmalarından Koç Gültekin Süt, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Balıkesir’in 40 yıllık köklü süt üreticilerinden biri olan Koç Gültekin Süt, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin talebini değerlendiren mahkeme, 14 Mart 2025 tarihli ara kararla firmaya üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Aynı karar doğrultusunda, ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedilerek şirkete konkordato komiseri görevlendirildi.

Ekonomim'in haberine göre, icra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği, konkordato ilanına itirazı olan alacaklıların ilandan itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurmaları gerektiği bildirildi. Konkordato başvurusuna ilişkin ön inceleme duruşmasının ise 11 Haziran 2025 günü saat 14.45’te yapılacağı açıklandı.

Türkiye'nin önemli süt üreticilerinden biri olarak uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Koç Gültekin Süt’ün yaşadığı mali sıkıntı, yerel ekonomi açısından da dikkatle izleniyor. Şirketin konkordato sürecindeki gelişmeleri önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

 

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