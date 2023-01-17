''Türkiye'ye kayıt dışı narkotik parası giriyor''

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye’ye giren ‘kaynağı belirsiz’ döviz girişlerinin 10-15 milyar dolarının ‘narkotik parası’ olduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak “Kaynağı belli olmayan para 2010’a kadar sıfır iken 2011’den sonra ne oldu da sürekli artmaya başladı. Kaynağı belli olmayan 52 milyar doların sahibi kim?” demişti.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Yeşilada, Öztrak’ın işaret ettiği ‘kayıtsız’ girişlerle ilgili şunları söyledi: ”Bu para Türkiye’ye giriyor ama kimin cebine girdiği belli değil. Siz ‘Bu para hükümetin cebine mi giriyor’ diyebilirsiniz ama rakamlarda o yok. O sadece şunu ifade ediyor; piyasada bulunan döviz, bizim ekonomik hesaplamalarımızın üstünde, bu paranın nereden geldiğini de bilmiyoruz ama nereye gittiğini biliyoruz, bütçeye gitmiyor, o yüzden bu parayı neden dağıtmıyorlar demek doğru değil. O paranın ne olduğunu söyleyeyim; sadece narkotik parası 10-15 milyar dolar, Türkiye Avrupa ve Ortadoğu’nun narkotik merkezi oldu, dünyanın en kirli ticareti. İki, faturalanmayan turizm ve diğer hizmet gelirleri. Turist geldi, 1000 dolara halı aldı, ben devlete bilgi mi vereceğim? Üç; sanayici ve tüccar ‘Krediye erişemiyoruz’ diyor ya, ne yapacak o zaman, yurt dışındaki parasını getiriyor. Dört; Rusya ve Ukrayna savaşı başladığında iş adamları uçak kiralamış, bavullarla getirip Kapalıçarşı’da satmışlar, bunu bana iki bankacı söyledi.

Ruhat Mengi'nin Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...