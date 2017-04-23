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  1. 23 Nisan 2017 13:19

TÜSİAD Başkanı'ndan referandum için bir açıklama daha

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, referandumla ilgili tartışmalardan üzüntü duyduklarını söyledi.

TÜSİAD Başkanı'ndan referandum için bir açıklama daha
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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Bilecik geçen günlerde yaptığı sandığa duyulan şüphe güven sarsar açıklamalarına ilişkin konuştu.

Erol Bilecik canlı yayında şunları söyledi: Seçim güvenliği demokrasinin olmazsa olmaz bir koşulu. Türkiye’nin seçim güvenliği konusunda karnesi 100 üzerinden 100 neredeyse. Bizde bunun tartışıldığı farklı bir dönem neredeyse olmadı. YSK’nın yapılan sonuç değil işin yöntemi itibariyle çözümlenmesi itibariyle yapılan tartışmalardan duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik. TÜSİAD Başkanı daha önceki açıklamasında seçim sonuçlarını eleştirmek gibi bir tutum içine girmediğini vurguladı.

‘ŞÜPHE SEÇİMLERDEN DAHA ÖNEMLİ’
Bilecik hafta içinde yaptığı açıklamada seçim güvenliğine ilişkin olarak, “Oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar” demişti.

erol bilecik , tüsiad