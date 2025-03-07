TÜSİAD yöneticileri hakkında hapis talebi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURAN ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında 13 Şubat 2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarından dolayı resen soruşturma başlatmıştı.

Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ Suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı. Turan ve Aras hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunarak ülke genelinde hukuki güvenliğin olmadığını ve vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik güven probleminin olduğunu belirttikleri, kayyum atama iş ve işlemleri ile gözaltı, tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığını beyan ederek telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli bilgileri yaydıkları belirtildi.

EYLEMLERİNİN KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamede, şüphelilerin konuşmalarını ekonomi alanında bulunduğu konum ve kariyerleri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalandıkları kaydedildi. Şüphelilerin beyanlarının düşünce özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, beyanların haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, toplumun doğru haber ve ya bilgiyi alma ve erişme hakkını yanıltıcı bilgiler vasıtasıyla engelledikleri ve içeriğini bilmedikleri, toplumun genelini ilgilendiren olaylara ve adli işlere ilişkin bilgilerin sırf halk arasında endişe ve panik yaratmak saikiyle söylendiği, eylemlerinin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

1 YIL 10 AYDAN 5 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında ‘Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilen sunumda, "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı slaytta; politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilere yönelik yargı süreçlerine dikkat çekilerek "Sorgulanıyor, Tutuklanıyor" şeklinde gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenler de "Ordudan ihraç ediliyor" ifadesiyle işaretlendi.

Sunumda, politik hayatta yaşanan olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığına ve güven sarstığına, tutukluluk süreçlerinin istisna değil kural haline geldiği kaydedildi.

YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras yaptığı konuşmada, 2024’te yatırımcılar için güven ortamı oluşturulmadığını, 2025’te enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini söylemişti.

Aras’ın daha sonra yargıya ilişkin eleştirileri olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

İki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

TÜSİAD'dan ''hukuk devleti'' vurgusu

Soruşturma başlatmasının ardından TÜSİAD'dan ikinci açıklama gelmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."