Tütün, alkol ve gazlı içecekler de zamdan nasibini alacak!

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıkalamalarda bulundu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, Samsun milletvekili Erhan Usta, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Meclis'e getirilen 2022 bütçesine hükümete sert sözlerle yüklendi. AK Parti iktidarının ekonomiye dair yaptığı hiçbir açıklamaya katılmanın mümkün olmadığInı belirtti.

2022 yılı bütçesinin toplumda hiçbir şekilde heyecan oluşturmadığını belirten Usta, "Toplumun hükûmetten beklentisi kalmadı. Bütçeler toplumda heyecan umut oluştururdu, birtakım beklentiler olurdu o artık yok. Ben bu bütçeye yokluk bütçesi diyorum. Bu bütçede esnaf yok, memur yok, çiftçi yok, EYT'li yok, 3600 ek gösterge yok, geliri düşük olan vatandaşlar için bir çözüm yok, tek bir şey var o da kendi yandaşlarını kayırma var" dedi.

"2021 YILINDA DOLAR HEDEFİ 7.61'Dİ DOLAR ŞU AN 9.27"

2020 yılında açıklanan Orta Vadeli Program'da dolar kuru tahmininin 2021 yılı için 7.67 olduğunu fakat şimdi 9.27 olduğunu ifade eden Usta şöyle konuştu;

"Biz bu tutmaz dedik haklı çıktık, çünkü iyi yapılan bir iş yok. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı konuşmada 'Reform Eylem Planları'nın yüzde 80'i gerçekleştirildi' dedi peki neden vatandaş bunu hissetmiyor? İktidar ayrıca, parlamentonun verdiği yetkinin üzerinde para harcıyor, parlamento hükümete 1 triyon 346 milyar lira harcama hakkı verdi. Verilen yetkinin 160 milyar lira üstünde para harcanmış. Hukuki mi değil, izin mi aldınız hayır. Yüzde 12'nin üstünde nasıl harcama yaptınız?"

"2. DÜNYA SAVAŞINDA BİLE TÜRKİYE BU DURUMU YAŞAMADI!"

2013 yılından bu yana kişi başı gelirin sürekli düştüğünü belirten İYİ Parti Ekonomi Politakaları Başkanı ve Samsun milletvekili Erhan Usta, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu durum hiçbir krizde yaşanmadı, 2. Dünya Savaşı'nda bile gelir 4 defa üst üste düştü şu an 7 senedir üst üste kişi başı gelirin düştüğü bir tablo var karşımızda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 30 bin lira yıllık gelirin olduğu bir yerde 33 bin dolar kişi başı gelirden bahsediyor bu ne kadar anlamlı? Türkiye uçuşa geçti diyorlar 40 yıl önce Türkiye daha iyi bir durumdaydı.

"TÜTÜN, ALKOL VE GAZLI İÇECEKLERE ZAM BEKLİYORUZ"

Usta'nın konuşmalarından önce çıkan diğer satır başları ise şöyle

"2022 yılında tütün, alkol, gazlı, içeceklerden 100 milyar lira vergi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda bu ürünlere zam beklememiz lazım, tüketim aynı kalacaksa gelir bu kadar artmaz. Son iki yılda elektrikte %104, doğal gazda %94, benzinde %42, motorinde %61, LPG'de%74'lük bir zam var. Aynı dönemde maaşlar ne kadar artmış diye bakıyorsunuz asgari ücrette %67, memurda %69 artış var. Devletin fiyatını belirlediği mallardaki artış çok çok artmış. Kaşıkla verdiğini kepçeyle alan bir hükûmet anlayışı var.

"2017-2024 YILINDA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİNE 25 MİLYAR DOLAR AKTARILACAK"

"Kamu Özel İşbirliğine ayrılan çok ciddi bir kaynak var. Kamu Özel İşbirliği projesi 154 milyar dolar olduğunu biliyoruz bu yatırımlar devreye girdikçe yük artacak.

2017 yılında sadece 500 milyon liralık bir harcama yapılmış, 2021 yılında 31 milyar liralık ödenek aktarılmış. 2022 bütçesinde karayolları ve şehir hastaneleri için 42.5 milyar lira aktarılacak. 2017-2024 döneminde Kamu Özel İşbirliği projelerine bütçeden aktarılacak kaynak 210 milyar liraya ulaşıyor. Dolar cinsinden baktığımızda 25 milyar dolar.

Erdoğan "1 kuruş harcamadan yapıyoruz bunlar anlamaz" diyordu o zaman soruyoruz 210 milyar lira ödeme ne? Yani 25 milyar dolar ne? Hani bir kuruş harcamayacaktık? Bu projeleri devlet yapsa 3'te 1 oranında daha ucuza yapardı."