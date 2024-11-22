Üç yabancı bankadan faiz indirimi tahmini: Aralık mı, ocak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Goldman Sachs, UBS ve Deutsche Bank, faiz indirimi için beklentilerini açıkladı.

Goldman Sachs, TCMB'den ilk faiz indiriminin ocak ayında 100 baz puan olarak gerçekleşeceği beklentisini korurken, UBS de aynı görüşü savunmaya devam etti. Deutsche Bank ise faiz indiriminin aralık ayında gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2024 faiz kararını sabit tutarken, Aralık 2024 için beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Yabancı kurumlar, TCMB'nin faiz indirimi hakkında öngörülerini açıklamaya devam ediyor.

DEUTSCHE BANK: FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI YÜKSEK

Deutsche Bank, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını değerlendirdi ve Para Politikası Kurulu'nun güvercin bir duruşa kayma sinyali verdiğini ifade etti. Deutsche Bank, aralık ayında faiz indirimi yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. “İzlenecek temel faktörler arasında hizmet enflasyonu, enflasyon verileri ve yerel para biriminin istikrarı yer alıyor” ifadelerine yer verildi. Banka, "TCMB'nin aralık ayında açık bir faiz indirimi sinyali vermemiş olsa da, faiz indiriminin aralıkta başlaması olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz" dedi.

GOLDMAN SACHS 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYOR

Goldman Sachs, TCMB'nin ilk faiz indiriminin ocak ayında 100 baz puan olarak gerçekleşeceği beklentisini korudu. Banka, PPK açıklamalarındaki değişikliğin sürpriz olmadığını belirterek, faiz indirimi döngüsüne başlamadan önce enflasyonun belirlenen seviyeye düşmesini beklediğini vurguladı. Ayrıca, Goldman Sachs, TCMB'nin asgari ücret artışını ve enflasyon etkilerini gözlemleyeceğini belirtti.

UBS FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ OCAK AYINA TAŞIYOR

UBS, TCMB'nin faiz indiriminin aralık ayında başlaması olasılığını değerlendirirken, şimdilik faiz indiriminin Ocak ayında başlayacağı beklentisini sürdürüyor. UBS, TCMB'nin aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi ile politika faizini yüzde 47,5'e çekebileceğini ancak bu kararın enflasyon verileri ve diğer ekonomik göstergelere bağlı olacağını belirtti. UBS, gelecek yılsonuna kadar TCMB'nin faiz oranını yüzde 30 seviyesine çekmesini bekliyor.

TCMB'DEN İNDİRİM SİNYALİ

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faizi üst üste sekizinci ayda da değişmedi.Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti. TCMB, ilk kez Maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Analistler, metnin geçen aya göre daha yumuşak olduğunu belirterek, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu kaydetti.

Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." denildi.

Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini bildiren TCMB, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini belirtti.

Metinde ilk kez Maliye politikasına ilişkin detaya yer verildi. TCMB, Maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecini katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Ayrıca metne, "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesi eklendi.