Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan TOGG açıklaması

TOGG fabrikasının açılışı için 48 saatten az bir süre kaldı. 29 Ekim'de Türkiye'nin gözü Gemlik'teki tesiste olacak. Türkiye'nin yerli otomobilinin banttan ineceği an için geri sayım devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Togg fabrikasının açılışına yollar hazır" açıklaması geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Togg fabrikasına ulaşım imkanını sağlayacak Mudanya- Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük farklı seviyeli kavşağın, fabrikanın açılışına hazır olduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mudanya-Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı’nın 29 Ekim’de açılmasıyla birlikte bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının arttırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı vurgulanarak, "Mudanya-Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları kapsamında; 4,84 kilometre uzunluğunda, 3,84 kilometresi 2x2 ve 1 kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında 1 adet köprülü kavşak, 1 adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor" denildi.

Togg fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak yolların açılışa hazır olduğu belirtilerek, "Projenin hayata geçirilmesi ile ülkemizin stratejik öneme sahip yatırımlarından olan Togg Yerli Otomobil Fabrikasının, lojistik desteği sağlanmış ve üretime başlanmasından sonra oluşacak trafik yoğunluğuna çözüm oluşturulmuş olacak" ifadeleri kullanıldı.