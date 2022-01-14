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Uludağ'da sömestr hareketliliği! Rezervasyonlar dolmak üzere

Uludağ'da sömestr hareketliliği! Rezervasyonlar dolmak üzere

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili öncesi otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 70'e ulaştı.

Türkiye’nin en önemli kış Turizm merkezlerinden olan, 5 bin yatak kapasiteli Uludağ’daki otellerde, sömestr için Rezervasyon kabulüne başlandı.

Gelecek hafta sonu başlayacak olan sömestr öncesi otellerdeki rezervasyon oranı, yüzde 70e ulaştı. Sömestrde yüzde 100 doluluk olması beklenen otellerde hazırlıklar ise sürdürülüyor.

Uludağ'da otel müdürü Murat Pınarcı, "Güzel bir kar yağışı var. Yılbaşı gayet güzel geçti. Beklediğimiz gibi geçti. Sömestr öncesi yüzde 70 doluluk oranına ulaştık. Yaklaşık 10 günümüz daha var. Hava Durumu, bu haftayı soğuk ve kar yağışlı olarak gösteriyor. Bu kar sömestri çıkarır. Sömestrde kişi başı 3 bin 500 liradan satış yaptık. Sömestri için yer ayırmak isteyenlerin acele etmesi gerek çünkü kısıtlı sayıda yerimiz kaldı. Son günlerde rezervasyonlar daha çok düşüyor. Yakında satışları kapatırız" dedi.

Etiketler kış turizm uludağ tatil rezervasyon
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