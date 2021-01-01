Vatandaşların döviz hesapları rekor kırdı!

Yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları 25 Aralık haftasında 702 milyon dolar daha artarak 234 milyar 804 milyon dolara çıktı. Bireylerin döviz hesapları 729 milyon dolar artarken kurumsal hesaplar 27 milyon dolar azaldı.

Kaynak: Vatandaşların döviz hesaplarında rekor miktar